أخر الأخبار

قابس : 339 حاجة وحاجة ينطلقون في الاستعداد لإتمام إجراءات أداء الحج

تابع والي قابس، رضوان نصيبي، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، نشاط الشباك الموحد لإتمام الإجراءات المادية للحج، الذي تم تركيزه بمقر الولاية بهدف تسهيل إجراءات الحجيج.

وأوصى الوالي بتوفير كل أشكال الإحاطة والدعم لحجيج الجهة، لضمان تمكنهم من إتمام إجراءاتهم بكل يسر وسهولة متمنيا لـ339 حاجًا وحاجة المشاركين في هذه العملية التوفيق في أداء مناسكهم وتحقيق رحلتهم الروحانية بنجاح.

يُذكر أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود ولاية قابس لتسهيل المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بالحج، وضمان تقديم خدمة مريحة وفعالة لجميع الحجيج.

تعليقات

مواضيع ذات صلة:, , ,

