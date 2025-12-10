Français
قاضٍ أمريكي يأمر إدارة ترامب بإنهاء نشر حرس كاليفورنيا الوطني بلوس أنجلس

أمر قاض فيدرالي أمريكي، اليوم الأربعاء، إدارة الرئيس دونالد ترامب بضرورة إنهاء نشر قوات الحرس الوطني بولاية كاليفورنيا في لوس أنجلس و إعادة السيطرة على القوات إلى الولاية.

و أصدر القاضي الجزئي الأمريكي في سان فرانسيسكو، تشارلز براير، أمراً قضائياً أولياً بناء على طلب مسؤولي ولاية كاليفورنيا الذين عارضوا خطوة الرئيس دونالد ترمب الاستثنائية باستخدام قوات الحرس الوطني التابعة للولاية دون موافقة الحاكم لتعزيز جهوده في تطبيق قوانين الهجرة.

لكن القاضي علق تنفيذ الأمر حتى يوم الاثنين. وتدفع ولاية كاليفورنيا بأن الأوضاع في لوس أنجليس قد تغيرت منذ أن تولى ترمب قيادة القوات في البداية ونشرها في جوان الماضي.

و استدعت الإدارة في البداية أكثر من 4 آلاف من قوات الحرس الوطني في كاليفورنيا، لكن هذا العدد انخفض إلى عدة مئات بحلول أواخر أكتوبر ، مع بقاء نحو 100 جندي فقط في منطقة لوس أنجلس.

لكن الإدارة الجمهورية مددت فترة نشر القوات حتى فبراير (شباط)، في الوقت الذي حاولت فيه أيضاً استخدام عناصر الحرس الوطني في كاليفورنيا في بورتلاند بولاية أوريجون باعتبار ذلك جزءاً من جهودها لإرسال الجيش إلى مدن يديرها الديمقراطيون، رغم المعارضة الشديدة من قبل العمد و حكام الولايات.

و قال محامو وزارة العدل الأمريكية إن الإدارة لا تزال بحاجة إلى عناصر الحرس الوطني في منطقة لوس أنجلس للمساعدة في حماية الموظفين و الممتلكات الفيدرالية.

