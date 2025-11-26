Français
قافلة صحية مجانية تصل إلى غدير القلة لتعزيز الخدمات الطبية في المناطق ذات الأولوية

تستعد منطقة غدير القلة التابعة لمعتمدية الحرارية بولاية تونس لاستقبال قافلة صحية مجانية متعددة الاختصاصات يوم الأحد 30 نوفمبر 2025، في مبادرة تنظمها جمعية التفكير الثقافي بالشراكة مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الصحية.

وتهدف هذه القافلة إلى توفير رعاية صحية مجانية للمواطنين والتقريب بين الخدمات الطبية والمناطق التي تعاني نقصًا في التغطية الصحية، إضافة إلى نشر ثقافة الوقاية وتعزيز الوعي الصحي لدى مختلف الفئات.

وسيشمل البرنامج تقديم عيادات متنقلة في عدة اختصاصات طبية، إلى جانب توفير فضاءات مخصصة لـ التوعية الصحية، وإجراء القياسات المجانية، إضافة إلى تقديم الإرشاد النفسي والاجتماعي لفائدة جميع الشرائح العمرية.

المصدر: وات
