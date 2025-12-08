قافلة طبية تصل إلى قبلي: أكثر من 260 مستفيدًا من كشوفات مجانية متعددة الاختصاصات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نظّم المستشفى المحلي بدوز بالتعاون مع جمعية النهوض بالجنوب الصحراوي (ومقرّها غمراسن – تطاوين)، يوم الأحد، قافلة طبية متنقلة شملت مركز الصحة الأساسية والمدرسة الابتدائية بمنطقة القلعة من معتمدية قبلي الشمالية، حيث استفاد أكثر من 260 مواطنًا من خدمات صحية مجانية في عديد الاختصاصات.

وأوضح رئيس الجمعية محمد شلغوم في تصريح لـ”وات” أنّ هذه المبادرة تأتي بهدف تقريب الخدمات الصحية من سكان المناطق الداخلية وتعزيز فرص العلاج خارج المستشفيات العمومية، بما يخفف الضغط على المرافق الصحية ويضمن رعاية أكثر شمولًا للفئات المستحقة.

اختصاصات متنوعة وحملات تقصّي

وشملت القافلة حضور أطباء مختصين في:

أمراض القلب

طب العظام

طب العيون

طب الأطفال

أمراض الأنف والأذن والحنجرة

طب النساء والتوليد

كما تمّ إجراء 52 كشفًا لتقصّي السكري وضغط الدم، إلى جانب 17 كشفًا لتقصّي سرطان الثدي، في إطار جهود تعزيز الوقاية والكشف المبكر.

وأكد شلغوم أن الجمعية ستواصل تنظيم مثل هذه التظاهرات الصحية في مناطق أخرى من الجنوب والداخل، دعمًا للحق في الصحة وتقريب الخدمات من المواطنين.

المصدر: وات

