قافلة طبية متعدّدة الاختصاصات في قبلي

نظّمت الجمعية الخيرية بمنطقة البليدات من معتمدية قبلي الجنوبية، صباح اليوم الاحد، قافلة طبية متعددة الاختصاصات لفائدة مرضى المنطقة والقرى المجاورة لها، وذلك تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة وبالتعاون مع كل من مجمع الصحة الأساسية بقبلي وجمعية أطباء قفصة والمندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري والمندوبية الجهوية للتربية، وفق المدير الجهوي للصحة جوهر المكني.

و أوضح المصدر ذاته لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ هذه القافلة التي تضم 18 اختصاصا ويؤمنها اكثر من 30 طبيبا، تندرج في اطار استراتيجية وزارة الاشراف لتقريب خدمات طب الاختصاص من مستحقيها في مختلف مناطق البلاد وخاصة منها المناطق الداخلية و تقوم بتأمين العيادات للمرضى الذين ناهز عددهم 500 شخص، بكل من المركز الوسيط والمدرسة الإعدادية بالبليدات.

و أشار إلى أنّه قد تم التركيز خلال هذه القافلة على الاختصاصات التي تفتقد اليها الجهة في قطاع الصحة العمومية، بهدف تجنيب المواطنين عناء التنقل للولايات المجاورة للقيام ببعض الفحوصات.

في ذات الاطار، أكّد المدير الجهوي للصحّة أنّ خدمات القافلة الطبية تركزت أيضا على مجالين يعنى الأول بصحة الأم و الطفل حيث تضم القافلة أطباء في اختصاص طب النساء والتوليد و وحدة للصحة الجنسية و الإنجابية و التقصي المبكّر على سرطانات الثدي و عنق الرحم علاوة على اختصاص طب الأطفال، مع تنظيم ورشات في التحسيس و التوعية حول صحة الأم و الطفل.

و يُعنى المجال الثاني لخدمات القافلة بالأمراض المزمنة و خاصّة منها التعكرات الناجمة عن هذه الأمراض مثل أمراض السُكّري و الدم و أمراض الجهاز التنفسي حيث تضم القافلة أطباء في اختصاصات طب القلب مع تأمين عملية التصوير بالصدى ، إضافة إلى اختصاص طب الكلى و المجاري البولية و الطب الباطني و طب الشيخوخة مع وجود وحدة لقيس ضغط الدم و السُكّري و قيس التنفّس و أطباء في اختصاص فقر الدم و أمراض الدم السريري و الأمراض الصدرية.

و أشار المكني إلى أنّه ستتم متابعة الحالات الصحية التي تتطلب المزيد من الفحوصات أو الإيواء بالمؤسسات الصحية بالجهة بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحّة لضمان استمرارية العلاج للمرضى و تحقيق القافلة لأهدافها.

