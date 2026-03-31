قانون إسرائيلي يثير جدلاً واسعاً: منظمة التعاون الإسلامي تحذر من تصعيد خطير ضد الأسرى الفلسطينيين

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لمصادقة الكنيست على قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة ذلك خطوة خطيرة وغير مسبوقة.

وفي بيان صادر من جدة يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، أكدت المنظمة أن هذا القرار يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى انتهاكه للحقوق الأساسية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

واعتبرت المنظمة أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تزيد من حدة التوتر في المنطقة، داعية إلى احترام القوانين الدولية وحماية حقوق الأسرى.

