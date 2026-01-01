Français
قانون استثمار جديد قيد المراجعة: الحكومة تراهن على تبسيط الإجراءات ودفع المبادرة الاقتصادية

قانون استثمار جديد قيد المراجعة: الحكومة تراهن على تبسيط الإجراءات ودفع المبادرة الاقتصادية

ترأست رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، صباح يوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، مجلسًا وزاريًا مضيّقًا خُصّص للنظر في مشروع قانون الاستثمار ومناقشة سبل تعزيز جاذبية تونس الاستثمارية وفتح آفاق جديدة أمام المبادرة الاقتصادية.

وأكدت رئيسة الحكومة أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يهدف بالأساس إلى تيسير إنجاز الاستثمارات، وتبسيط المسارات والإجراءات الإدارية، إلى جانب تشجيع إحداث المؤسسات الاقتصادية وتطويرها، بما ينسجم مع أولويات الاقتصاد الوطني ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وأوضحت أن هذا المشروع يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية الكبرى للدولة، وفق الرؤية التي يدعمها رئيس الجمهورية قيس سعيد، والرامية إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على العدالة الاجتماعية والإنصاف، ويستجيب لتطلعات المواطنين في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة بين الجهات.

المصدر: وات
