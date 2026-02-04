قانون الكراء المُملّك أمام الجلسة العامة قريبًا: أمل مُتجدد للعائلات التونسية (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعقد لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، جلسة استماع إلى وزير التجهيز والإسكان، خُصّصت للنقاش حول آلية الكراء المملّك الواردة في مشروع تنقيح قانون الشركة العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.

إحالة مقترح التنقيح إلى مكتب المجلس

وفي تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أفاد النائب ثامر مزهود، عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي، بأن النواب صلب اللجنة يعملون على استكمال الصيغة النهائية للمقترح، على أن تتم إحالته غدًا الخميس 5 فيفري الجاري إلى مكتب المجلس.

وأضاف مزهود: “أرجّح أن يتم خلال اجتماع مكتب المجلس، المنتظر غدًا الخميس، إحالة المقترح إلى جلسة عامة في أقرب الآجال”.

برمجة 5 آلاف مسكن خلال خمس سنوات

وكشف مزهود أن وزير التجهيز والإسكان، في عرضه أمام اللجنة، أكد أنه سيتم برمجة خمسة آلاف مسكن في إطار آلية الكراء المملّك على امتداد خمس سنوات، بمعدل ألف مسكن سنويًا، موزعة على ولايات مختلفة.

وأوضح في هذا السياق: “نعتبر أن النسق المعلن عنه يبقى بطيئًا مقارنة بعدد العائلات التي تنتظر الانتفاع بهذه الآلية”، مشيرًا إلى أن اللجنة طالبت وزارة التجهيز بالتفكير في حلول استثنائية من أجل الترفيع في نسق إنجاز المساكن وتسريع عرضها لفائدة العائلات التونسية.

ملفات أخرى على طاولة النقاش

وأشار النائب ثامر مزهود إلى أنه تم خلال الجلسة نفسها التطرق أيضًا إلى قانون الصفقات العمومية والإجراءات الممكنة لتحريك قطاع السكن بصفة عامة، إلى جانب مناقشة مسألة مراجعة مجلة التهيئة العمرانية، في إطار البحث عن حلول شاملة لمعالجة إشكاليات السكن ودفع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

