قانون المالية لسنة 2026: مخاوف من تجاوز الآجال الدستورية.. رئيس لجنة المالية بالبرلمان يُوضح (فيديو)

أكد عبد الجليل الهاني رئيس لجنة المالية بالبرلمان في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أنه ينتظر أن يستكمل مجلس نواب الشعب اليوم التصويت على الفصول الإضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2026.

وأشار محدثنا الى أنه ينتظر أن تقدم وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عددا من الفصول التي سحبت لفائدة الحكومة من أجل تعديلها في الشكل وليس في المضمون حتى تكون قابلة للتطبيق وهي في حدود 7 أو 8 فصول مضيفا “ويمكن أيضا أن تكون لدى السيدة وزيرة المالية فصول إضافية ستقدمها اليوم..ونتوقع أن يستكمل البرلمان اليوم أشغاله ويسلم نسخة مشروع قانون المالية للغرفة التشريعية الثانية”.

ورجّح الهاني أن ينظر المجلس الوطني للجهات والأقاليم انطلاقا من الغد في مشروع قانون المالية 2026 مضيفا ” وإذا تمت إضافة فصول من قبل نواب الغرفة التشريعية الثانية أو أدخلت تعديلات على فصول حينها تنتصب اللجنة المتناصفة بين الغرفتين التشريعيتن للنظر في الفصول الخلافية ان وجدت.. ونعمل على احترام الآجال الدستورية المحددة بيوم 10 ديسمبر”.

