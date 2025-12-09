قانون المالية 2026 : جلسة عامة ختامية غدا الإربعاء

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يعقد أعضاء مجلسي النوّاب و الجهات و الأقاليم جلسة عامّة ختامية مشتركة، ستهتم بقانون المالية 2026، ابتداء من الحادية عشرة من صباح الغد، الإربعاء، بمقر مجلس النواب.

و قد أنهت اللجنة المتناصفة بين المجلسين، الثلاثاء، أعمالها المتعلّقة بالنظر في التعديلات المحدثة على الفصول الخلافية ضمن قانون المالية لسنة 2026.

و لم تتوصل اللجنة إلى اتفاق بشأن الفصول الخلافية، ويتعلّق الأمر بالفصول 82 و 102 و 103 و الفصل 110 (شكلي).

و تتعلّق هذه الفصول على التوالي بتسوية المنقولات المودعة بمستودعات الحجز البلدي واحتساب نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب.

كما تتعلق الفصول الخلافية بالفصل 25 المتعلّق بالتخفيض في نسبة المعاليم الديوانية عند توريد اللاقطات الشمسية، مقترح الفصل المتعلّق باسداء منحة مالية لفائدة مرضى ضمور العضلات.

و جاء عمل اللجنة طبقا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات و الأقاليم.

