Français
Anglais
العربية
الأخبار

قانون المالية 2026 : جلسة عامة ختامية غدا الإربعاء

قانون المالية 2026 : جلسة عامة ختامية غدا الإربعاء

يعقد أعضاء مجلسي النوّاب و الجهات و الأقاليم جلسة عامّة ختامية مشتركة، ستهتم بقانون المالية 2026، ابتداء من الحادية عشرة من صباح الغد، الإربعاء، بمقر مجلس النواب.

و قد أنهت اللجنة المتناصفة بين المجلسين، الثلاثاء، أعمالها المتعلّقة بالنظر في التعديلات المحدثة على الفصول الخلافية ضمن قانون المالية لسنة 2026.

و لم تتوصل اللجنة إلى اتفاق بشأن الفصول الخلافية، ويتعلّق الأمر بالفصول 82 و 102 و 103 و الفصل 110 (شكلي).

و تتعلّق هذه الفصول على التوالي بتسوية المنقولات المودعة بمستودعات الحجز البلدي واحتساب نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب.

كما تتعلق الفصول الخلافية بالفصل 25 المتعلّق بالتخفيض في نسبة المعاليم الديوانية عند توريد اللاقطات الشمسية، مقترح الفصل المتعلّق باسداء منحة مالية لفائدة مرضى ضمور العضلات.

و جاء عمل اللجنة طبقا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات و الأقاليم.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

553
الأخبار

الأولمبي الباجي يستأنف تحضيراته و رئيس الهيئة التسييرية يعد بضمان البقاء في الرابطة الأولى

342
الأخبار

قرار جديد من الاتحاد الأوروبي تجاه تونس
319
الأخبار

علي معلول : “ان شاء الله سنُقدّم في كأس إفريقيا مردودا يليق بالمنتخب”  [فيديو]
296
الأخبار

شي جين بينغ يتحدى ترامب و ماكرون بفائض تجاري يبلغ 1080 مليار دولار : «الصين ستسحقنا…»
280
الأخبار

كأس العرب 2025 – المجموعة الأولى: تونس تُقصى رغم الانتصار… فلسطين وسوريا في ربع النهائي (فيديو)
274
الأخبار

فرجاني ساسي : “إن شاء الله سنٌقدّم آداء أفصل في البطولات القادمة و شكرا لجماهيرنا” [فيديو]
267
الأخبار

النادي الإفريقي يستأنف تدريباته
266
الأخبار

تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي محور اجتماع موسّع بإشراف وزير التجارة
265
عالمية

اليابان: إنذار بحدوث تسونامي بعد زلزال قوي بقوة 7,6 درجات
253
أخر الأخبار

في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر: سدود الشمال تدعّمت بـ51 مليون مربع

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى