Français
Anglais
العربية
سياسة

قانون المالية 2026: هل تلقّى البرلمان ردّ رئيس الجمهورية؟ عضو مكتب المجلس يُوضّح (فيديو)

كشف النائب نزار الصديق، عضو مكتب البرلمان في تصريح لـ”تونس الرقمية” اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 أنه لم يرد على مكتب المجلس إلى حدود اللحظة ردّ من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص مشروع قانون المالية 2026.

واكد الصديق أن لرئيس الدولة دستوريا مهلة 48 ساعة من يوم إحالة البرلمان لمشروع قانون المالية لرئيس الجمهورية والذي تمّ يوم الاربعاء الماضي، 10 ديسمبر الجاري، لردّ على مشروع قانون المالية بالختم والنشر بالرائد الرسمي أو بالرفض والإرجاع إلى مجلس نواب الشعب لقراءة ثانية.

ورجّح محدثنا أن يختم رئيس الجمهورية قيس سعيد مشروع قانون المالية 2026 وأن يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

