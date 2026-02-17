Français
قانون المحكمة الدستورية: لجنة التشريع العام تستمع الى جهة المبادرة

تعقد لجنة التشريع العام جلسة اليوم الثلاثاء 17 فيفري 2026 جلسة للاستماع الى النواب المبادرين بمقترح القانون الأساسي عدد100/2025 المتعلق بالمحكمة الدستورية.

اختصاصات المحكمة وفق الفصل 4

ووفق الفصل 4 من مقترح القانون، تختص المحكمة الدستورية بالنظر في مراقبة دستورية القوانين والمعاهدات، وكذلك النظام الداخلي لمجلسي النواب والجهات والأقاليم، إضافة إلى مشاريع وإجراءات تنقيح الدستور.

تركيبة المحكمة: 9 أعضاء من ثلاث هيئات قضائية

وينص الفصل 8 على أن المحكمة الدستورية تتكون من تسعة أعضاء يتم تسميتهم بأمر، موزعين كما يلي:

الثلث الأول: أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب
الثلث الثاني: أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية أو الاستشارية بالمحكمة الإدارية
الثلث الثالث والأخير: أقدم أعضاء محكمة المحاسبات

انتخاب الرئيس ونائبه وفق الفصل 12

وبحسب الفصل 12، ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم، وبالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأعضاء، رئيسًا للمحكمة ونائبًا له، تباعًا.

