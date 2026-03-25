قانون تشغيل من طالت بطالتهم: بالأرقام.. النائب علي زغدود يكشف مُعطيات جديدة (فيديو)

كشف النائب علي زغدود، عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن عدد طالبي الشغل من أصحاب الشهائد في تونس يُقدّر بحوالي 130 ألف شخص، وذلك استنادا إلى معطيات محيّنة صادرة عن وزارة التشغيل والتكوين المهني.

وأوضح زغدود أن نحو 87% من هؤلاء المعطلين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة، في حين أن حوالي 90% منهم تحصّلوا على شهاداتهم العلمية قبل سنة 2021، وهو ما يعكس عمق الإشكال الاجتماعي المرتبط ببطالة أصحاب الشهائد، خاصة ضمن هذه الفئة العمرية.

معطيات رقمية تعكس عمق الأزمة

تُبرز هذه الأرقام حجم التحديات التي تواجه سوق الشغل في تونس، لا سيما في ما يتعلق ببطالة طويلة الأمد، والتي تمسّ بشكل خاص أصحاب الشهائد العليا.

وتطرح هذه المعطيات تساؤلات حول نجاعة السياسات المعتمدة في مجال التشغيل، ومدى قدرة البرامج الحالية على استيعاب هذه الفئة التي طال انتظارها لفرص الإدماج المهني.

دعوات لتسريع تفعيل القانون

وأشار النائب إلى أن كتلة “لينتصر الشعب” كانت قد راسلت وزارة التشغيل والتكوين المهني، مطالبة بالحصول على إحصائيات دقيقة ومحينة حول هذه الفئة.

وأكد في السياق ذاته تمسّك الكتلة بضرورة تحديد سقف زمني واضح للشروع في تطبيق قانون تشغيل أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل.

وأضاف: “كنا ننتظر، بعد أكثر من 90 يوما على المصادقة على هذا القانون، عقد اجتماع وزاري لتفعيل مقتضياته، مع إصدار الأوامر الترتيبية وتحديد رزنامة واضحة لتنزيل المنصة الرقمية المخصصة للتسجيل”.

وشدّد على ضرورة فتح باب التسجيل أمام المعطلين الذين طال انتظارهم، بما يضمن دخول القانون حيز التنفيذ في أقرب الآجال.

متابعة برلمانية للملفات العالقة

وفي سياق متصل، أكد زغدود أن كتلة “لينتصر الشعب” تواصل متابعة عدد من الملفات في إطار دورها الرقابي، خاصة تلك المتعلقة بالنصوص التطبيقية التي لم يتم إصدارها بعد.

وأشار إلى أن عدة فصول واردة ضمن قانون المالية لسنة 2026 لا تزال في انتظار الأوامر الترتيبية، على غرار “الآلية 16” وملف “المساعد الصحي”، مؤكدا ضرورة التسريع في تفعيل هذه الإجراءات.

