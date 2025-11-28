Français
قبلي: المستشفى الجهوي ينجح في أول عملية لاستئصال ورم كبير في الرحم

نجح الفريق الطبي بقسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بقبلي، بدعم من طاقم الإنعاش والتخدير، في إجراء أول عملية من نوعها بالمؤسسة الصحية، تمثلت في استئصال ورم كبير في الرحم لامرأة من الجهة، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة جوهر المكني.

وأوضح المكني، في تصريح لـ”وات”، أن هذا التداخل الجراحي يُعدّ خطوة مهمة في مسار تطوير الخدمات الجراحية بالمستشفى، لاسيما وأنه يُسجَّل لأول مرة في ولاية قبلي. وأضاف أن العملية، التي استغرقت حوالي ساعة وعشرين دقيقة، تكللت بالنجاح، مشيرا إلى أن المريضة تم إيواؤها بقسم النساء والتوليد وهي في حالة صحية مستقرة وجيدة بعد العملية.

المصدر: وات
