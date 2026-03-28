قبلي : تعزيز المنظومة الصحيّة العمومية بالجهة بـ 8 أطباء اختصاص

تعزّزت المنظومة الصحية العمومية بولاية قبلي بدعم المستشفى الجهوي بثمانية أطباء اختصاص في مجالات حيوية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الصحة الرامية إلى ضمان نفاذ عادل ومتوازن للخدمات الصحية في مختلف الجهات وتطوير وتقريب الخدمات الطبية من المواطن، وفق المدير الجهوي للصحة، جوهر المكني.

و أوضح المكني، في تصريح لوكالة “وات”، أنّ جزءا من الأطباء الذين تم تعيينهم التحقوا فعليا بعملهم منذ يوم أمس الجمعة، فيما سيلتحق البقية خلال الأيام القليلة القادمة.

و بيّن أنّ تعيين طبيب في اختصاص البيولوجيا الطبية سيسمح بتحسين دقّة التشخيص، خاصة وأن المستشفى كان يفتقر سابقًا إلى هذا الاختصاص، إلى جانب تدعيم اختصاص التصوير الطبي بطبيب جديد ليصبح عدد أطباء القسم طبيبين، بما يساهم في تقليص آجال مواعيد الفحوصات، خصوصًا التصوير بالصدى، علما أنّه تم تجاوز إشكاليات التصوير بالمفراس بفضل برنامج المستشفى الرقمي الذي تشرف عليه وزارة الصحة.

كما شمل التعزيز تعيين طبيبين في جراحة وتقويم العظام، سيعاضدان الطبيب الجامعي المشرف على القسم، بما سيرفع من مستوى الخدمات ويرتقي بالقسم إلى مستوى ثالث من حيث نوعية التدخلات.

و تم أيضًا تدعيم قسم طب النساء والتوليد بطبيب جديد، ليصبح الفريق الطبي بهذا القسم مكوّنًا من ستة أطباء، وهو ما سيُسهم في تطوير خدمات الخط الأول بمراكز الرعاية الصحية الأساسية والارتقاء بمنظومة التكفل بالأم والطفل، فضلا عن تحسين خدمات الخط الثاني بالمستشفى الجهوي.

و شملت التعيينات كذلك طبيبا في جراحة الجهاز الهضمي والأمعاء، ليصبح عدد أطباء القسم أربعة، بما يساهم في تقليص آجال الانتظار، خاصة مع تزويد القسم قريبا بتجهيزات جديدة وتوفير قاعة عمليات إضافية.

كما تمّ تعزيز قسم أمراض القلب، ذو الصبغة الاستشفائية الجامعية، بطبيب جديد، بما يدعم نشاط القسم المجهّز بعديد الوسائل والذي سيتم تطويره لاحقًا بإحداث قاعة للقسطرة بعد موافقة سلطة الإشراف.

و تم أيضًا تعيين طبيب في اختصاص التخدير والإنعاش بالقسم الاستشفائي الجامعي، ليرتفع عدد أطبائه إلى خمسة، ما سيمكّن من دعم النسق والنوعية المتقدمة للنشاط الجراحي بالمستشفى، والذي سجّل ارتفاعًا بنسبة تناهز 400 بالمائة خلال سنة 2025، على أن يتواصل هذا التطور مع انطلاق الدراسات لإحداث قسم للإنعاش الجراحي، وفق ذات المصدر.

يُذكر أنه تمّ، مطلع السنة الجارية، تدعيم ولاية قبلي بطبيب في اختصاص الطب الشرعي، مما ساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية بالجهة، ليبلغ عدد الأطباء الموجّهين إلى ولاية قبلي خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية تسعة أطباء، في تجسيد لسعي وزارة الصحة إلى تطوير وتقريب الخدمات الطبية بالجهات الداخلية وضمان حق المواطنين في النفاذ العادل للصحة.

