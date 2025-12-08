Français
قبلي: توزيع مساعدات اجتماعية على 900 عائلة لمجابهة موجة البرد

قبلي: توزيع مساعدات اجتماعية على 900 عائلة لمجابهة موجة البرد

في إطار مواجهة موجة البرد ومن ضمن برنامج الأمان الاجتماعي، انطلقت عملية توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة 900 عائلة محدودة الدخل بمختلف معتمديات ولاية قبلي.

وتتمثل هذه المساعدات في طرود غذائية وملابس وأحذية وأغطية صوفية وحشايا، وذلك وفق ما أكده المتصرّف الجهوي للتضامن الاجتماعي بقبلي أحمد أحمد لـ ديوان أف أم.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم التنسيق بين السلط المحلية والإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية لضبط قائمة المنتفعين، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها من العائلات المتضررة من الطقس البارد.

وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم الفئات الهشّة وتعزيز مجهودات الدولة لمساندة الأسر ذات الدخل المحدود خلال التقلبات المناخية التي يشهدها الجنوب التونسي.

