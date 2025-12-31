Français
Anglais
العربية
الأخبار

قبلي: حملات تحسيسية مزدوجة لتعزيز السلامة المرورية تزامنًا مع رأس السنة

شهدت مدينة قبلي صباح اليوم الأربعاء تنظيم نشاطين توعويين في مجال السلامة المرورية، في إطار الجهود الرامية إلى الحدّ من حوادث الطرقات ونشر ثقافة الالتزام بقواعد السير، خاصة مع تزايد الحركة المرورية بمناسبة احتفالات رأس السنة الإدارية.

وأُقيمت التظاهرة الأولى بمفترق المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمدخل الشمالي للمدينة، بمبادرة من الجمعية الوطنية للسلامة والأخلاق المرورية وبالتعاون مع عدد من الإدارات الجهوية المعنية. أمّا التظاهرة الثانية، فنُظّمت وسط المدينة عند مفترق الشعلة، ببادرة مشتركة بين المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات ودار الشباب طريق توزر، وبمشاركة الحماية المدنية والوحدات الأمنية.

المصدر: وات
تعليقات

مواضيع ذات صلة:

