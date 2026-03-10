Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

قبلي: حملة مراقبة السوق الأسبوعية تُسفر عن تحرير مخالفات

تحت إشراف المعز العبيدي والي قبلي، نظمت اليوم حملة مراقبة اقتصادية وصحية بالسوق الأسبوعية بقبلي، بمشاركة أعوان المراقبة الاقتصادية، الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والشرطة البلدية.

وشملت الحملة الاطلاع على المنتجات ومطابقتها للأسعار القانونية، وفحص شروط حفظ وسلامة المواد الغذائية، وأسفرت عن تحرير مخالفات اقتصادية تتعلق بعدم احترام التسعيرات القانونية خلال 42 زيارة تفقدية لمختلف نقاط البيع.

وأكد والي قبلي على ضرورة تكثيف الحملات خلال شهر رمضان لحماية المستهلك وضمان استقرار السوق، مثمّناً جهود الإطارات والأعوان في تنفيذ مهامهم بكفاءة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

407
الأخبار

‏جلسة عامة : نواب الشعب يوجهون أسئلة شفاهية لوزير التجارة غداً

388
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي واجب العزاء لعائلة الراحل الصادق بلعيد
381
أخر الأخبار

المندوب الجهوي للتربية بباجة يتفقد وجبة الإفطار بمعهد ابن زيدون بتستور
376
الأخبار

ترامب: قرار إنهاء الحرب مع إيران سيكون بالتشاور مع نتنياهو… لكن الكلمة الأخيرة لي
356
أخر الأخبار

مرض كرون في رمضان: ما الذي يجب أن يعرفه المرضى قبل الصيام؟ [فيديو]
345
الأخبار

الجيش الأمريكي يعلن ارتفاع أعداد قتلاه منذ بدء الحرب مع ايران الى 8 جنود
331
الأخبار

البطولة الوطنية : النتائج و الترتيب إثر مباريات اليوم الأحد
325
الأخبار

إيقاف النّاشط غسان هنشيري
317
الأخبار

تونسيون عالقون في قطر: آخر التطورات بخصوص تأشيرات العبور نحو السعودية
310
أخر الأخبار

الهلال الأحمر بمنزل بوزلفة يوزع 160 قفة رمضان على العائلات المحتاجة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى