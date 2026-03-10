قبلي: حملة مراقبة السوق الأسبوعية تُسفر عن تحرير مخالفات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تحت إشراف المعز العبيدي والي قبلي، نظمت اليوم حملة مراقبة اقتصادية وصحية بالسوق الأسبوعية بقبلي، بمشاركة أعوان المراقبة الاقتصادية، الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والشرطة البلدية.

وشملت الحملة الاطلاع على المنتجات ومطابقتها للأسعار القانونية، وفحص شروط حفظ وسلامة المواد الغذائية، وأسفرت عن تحرير مخالفات اقتصادية تتعلق بعدم احترام التسعيرات القانونية خلال 42 زيارة تفقدية لمختلف نقاط البيع.

وأكد والي قبلي على ضرورة تكثيف الحملات خلال شهر رمضان لحماية المستهلك وضمان استقرار السوق، مثمّناً جهود الإطارات والأعوان في تنفيذ مهامهم بكفاءة.

