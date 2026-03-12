Français
قبلي: نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك

نظمت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات صباح اليوم الخميس، نقطة لبيع المواد الاستهلاكية من المنتج الى المستهلك بفضاء سوق شارع النصر بقبلي المدينة، وذلك بهدف دعم المقدرة الشرائية للمواطن، وفق المدير الجهوي عزوز صالح.

وأوضح المدير الجهوي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنه قد تم في هذه النقطة توفير 3 أطنان من مادة السكر المدعم وحوالي 6 أطنان من مادة الفرينة الرفيعة علاوة على 500 دجاجة جاهزة للطبخ بسعر فردي قدره 8000 مليم للدجاجة الواحدة و60 الف بيضة بسعر تفاضلي يقارب سعر الإنتاج حدد بـ 1000 مليم لكل 4 بيضات.

وأضاف عزوز صالح بان هذه النقطة قد شهدت مشاركة عدد من الفلاحين في القطاع الجيوحراري الذين وفروا خاصة مادتي الخيار والفقوس، مشيرا إلى أن هذه النقطة التي تم تنظيمها بصفة دورية أسبوعيا خلال شهر رمضان ترمي الى مساعدة المواطنين على توفير حاجياتهم من بعض المواد الاستهلاكية بأسعار مدروسة تحافظ على مقدرتهم الشرائية.

