قبل الإفطار أم بعده؟ طبيب يحسم أفضل وقت للرياضة في رمضان [فيديو]

مع حلول شهر رمضان، يواجه العديد من الرياضيين تحديًا في التوفيق بين الصيام والحفاظ على نسقهم التدريبي. ويتجدد السؤال كل عام: ما هو التوقيت الأنسب لممارسة الرياضة خلال الشهر الفضيل؟

أوضح الدكتور محمد فارس بن حديد، ‏أخصائي طب الأسرة والطب الرياضي، أن هناك فترتين أساسيتين يمكن اعتمادهما دون الإضرار بالصحة.

الفترة الأولى تمتد بين 30 دقيقة وساعة قبل موعد الإفطار.يُعتبر هذا التوقيت مناسبًا نظرًا لخفة الجسم وخلو المعدة من الطعام، ما يقلّل من مشاكل الهضم ويُسهّل أداء التمارين. إلا أن خطر الجفاف يكون أعلى، كما قد تتراجع القدرة البدنية مقارنة بالأيام العادية. لذلك يُنصح باعتماد تمارين خفيفة مثل تمارين الكارديو المعتدل، الحركات التقنية وتمارين المرونة، مع الانتباه لأي علامات تعب.

أما الفترة الثانية، فهي بعد الإفطار بساعتين إلى ثلاث ساعات. في هذا التوقيت يكون الجسم قد استعاد طاقته من خلال الطعام والسوائل، مما يسمح بأداء أفضل وتمارين أكثر شدة، خاصة تمارين تقوية العضلات. غير أن الطبيب شدد على ضرورة تجنب الإفراط في الأكل أو تناول الأطعمة الدسمة التي قد تسبب اضطرابات هضمية أثناء التمرين.

وأكد الدكتور بن حديد أهمية اختيار وجبة إفطار متوازنة وسهلة الهضم، إلى جانب الحرص على شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور.

وختم بالتأكيد على أن التوقف عن ممارسة الرياضة خلال رمضان غير ضروري، بل المطلوب هو تعديل البرنامج التدريبي بما يتناسب مع خصوصية الصيام، حفاظًا على الصحة وتفادي الإرهاق الشديد.

مواضيع ذات صلة:

