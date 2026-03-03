Français
قبل العيد… تحذير من “الفوشيك”: دعوة لحماية الأطفال من مخاطر المفرقعات في رمضان

مع اقتراب عيد الفطر، أطلقت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط نداءً موجهاً إلى الأولياء دعتهم فيه إلى الامتناع عن اقتناء المفرقعات، المعروفة بـ“الفوشيك”، لما تمثله من تهديد مباشر لسلامة الأطفال ومحيطهم.

وأكدت المنظمة أن شراء هذه المواد المحجّرة قانونًا يعرّض الأطفال لمخاطر جسيمة قد تصل إلى إصابات خطيرة، معتبرة أن حماية القُصّر مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً من العائلات والتزاماً بالقانون.

وطالبت في بيانها الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية لحجز الكميات المتداولة في الأسواق، مع تطبيق العقوبات الرادعة ضد كل من يروّج أو يبيع هذه المنتجات.

المصدر: وات
