صحة

قبل موفى مارس: دخول وحدة التشخيص بالمنظار حيز الاستغلال بمستشفى جبنيانة

أدى المدير الجهوي للصحة بصفاقس، امس الثلاثاء 17 مارس 2026، زيارة ميدانية إلى المستشفى الجهوي بجبنيانة، للاطلاع على سير العمل بعدد من الأقسام الاستشفائية والوقوف على أبرز النقائص والاحتياجات، في إطار متابعة واقع الخدمات الصحية بالجهة.

زيارة في إطار البرنامج الجهوي للمتابعة الميدانية

وأوضحت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، في بلاغ صادر عنها، أن هذه الزيارة تندرج ضمن تنفيذ البرنامج الجهوي للزيارات الميدانية الموجهة إلى المؤسسات الصحية، وذلك بحضور مدير المستشفى، ومعتمد الجهة، إلى جانب نائب بمجلس نواب الشعب.

دراسة الترفيع في طاقة استيعاب قسم تصفية الدم

وشملت المعاينة قسم تصفية الدم، حيث تم الاتفاق على برمجة اجتماع للجنة الطبية للنظر في إمكانيات الترفيع في طاقة استيعابه، بما يساهم في تحسين التكفل بالمرضى والاستجابة بشكل أفضل لحاجياتهم الصحية.

تحسينات مرتقبة بقسم الاستعجالي ووحدة الإسعاف

كما شملت الزيارة تفقد ظروف العمل بقسم الاستعجالي ووحدة الإسعاف الطبي الاستعجالي، اللذين يشهدان حاليا أشغال تحسين وصيانة، من المنتظر استكمالها خلال الأيام القليلة القادمة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المسداة وظروف العمل داخل المؤسسة الصحية.

قرب دخول وحدة التشخيص بالمنظار حيز الاستغلال

ومن جهة أخرى، عاين الوفد المرافق انتهاء أشغال تهيئة وحدة التشخيص بالمنظار للمريء والمعدة، وهي وحدة من المنتظر أن تدخل حيز الاستغلال الفعلي قبل موفى شهر مارس الجاري، بما من شأنه أن يعزز العرض الصحي بالمستشفى الجهوي بجبنيانة ويوفر خدمات طبية إضافية لفائدة المرضى بالمنطقة.

 

