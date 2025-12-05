قبول 160 مطلبا للحصول على التسبقة على التعويضات لأُولي الحق من شهداء الثورة و جرحاها

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت مؤسسة “فداء” بأنه تم قبول 160 مطلبا للحصول على التسبقة على التعويضات بالنسبة لأولي الحق من شهداء الثورة و جرحاها الصادرة أسماؤهم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 26 لسنة 2021، والذين لم يتحصلوا على هذه التسبقات ولم تصدر لفائدتهم أحكام قضائية نهائية أو باتة بالتعويض.

و تم قبول هذه الملفات، منذ البلاغ الصادر عن مؤسسة “فداء” بتاريخ 16 أفريل 2025، والذي دعت فيه الراغبين في الحصول على هذه التسبقات من أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، إلى تقديم ملفات للمؤسسة.

و ذكرت المؤسسة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تم صرف المبالغ المالية لفائدة 77 جريح ثورة و5 أفراد من عائلة شهيد ثورة، لم يثبت حصولهم على التسبقات، مشيرة إلى التنسيق مع مختلف الهياكل العمومية ذات العلاقة و رصد اعتمادات إضافية من قبل وزارة المالية.

و بيّنت أنه تم أيضا رفض 65 مطلبا لعدم توفر شروط الاستحقاق، ومواصلة النظر في 13 مطلبا للتأكد من شروط الاستحقاق في علاقة بالمسار القضائي.

