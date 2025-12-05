Français
Anglais
العربية
الأخبار

قبول 160 مطلبا للحصول على التسبقة على التعويضات لأُولي الحق من شهداء الثورة و جرحاها

قبول 160 مطلبا للحصول على التسبقة على التعويضات لأولي الحق من شهداء الثورة و جرحاها

أفادت مؤسسة “فداء” بأنه تم قبول 160 مطلبا للحصول على التسبقة على التعويضات بالنسبة لأولي الحق من شهداء الثورة و جرحاها الصادرة أسماؤهم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 26 لسنة 2021، والذين لم يتحصلوا على هذه التسبقات ولم تصدر لفائدتهم أحكام قضائية نهائية أو باتة بالتعويض.

و تم قبول هذه الملفات، منذ البلاغ الصادر عن مؤسسة “فداء” بتاريخ 16 أفريل 2025، والذي دعت فيه الراغبين في الحصول على هذه التسبقات من أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، إلى تقديم ملفات للمؤسسة.

و ذكرت المؤسسة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تم صرف المبالغ المالية لفائدة 77 جريح ثورة و5 أفراد من عائلة شهيد ثورة، لم يثبت حصولهم على التسبقات، مشيرة إلى التنسيق مع مختلف الهياكل العمومية ذات العلاقة و رصد اعتمادات إضافية من قبل وزارة المالية.

و بيّنت أنه تم أيضا رفض 65 مطلبا لعدم توفر شروط الاستحقاق، ومواصلة النظر في 13 مطلبا للتأكد من شروط الاستحقاق في علاقة بالمسار القضائي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

376
الأخبار

قضية البنك الفرنسي التونسي : آخر تطورات محاكمة المستشار السابق بوزارة أملاك الدولة

358
الأخبار

تونس: كميات الأمطار المسجّلة خلال الـ 24 ساعة الفارطة
346
أخر الأخبار

في البرلمان.. النائب منال بديدة تتّهم: “ما حصل في قانون المالية فوضى تستهدف رئيس الجمهورية” (فيديو)
324
الأخبار

تنزانيا : “السيدة الحديدية” تجد «الوصفة السحرية»… تعيّن ابنتها و ابنة أختها و صهرها
319
الأخبار

أمطار هامة في الشمال: الكاف في الصدارة بـ 48 مم تليها جندوبة وسليانة
318
الأخبار

تونس: إيقاف أحمد نجيب الشابي لتنفيذ حكم نهائي في قضية «التآمر على أمن الدولة»
316
أخر الأخبار

تواصل البحث عن ثلاثة بحارة مفقودين بعد انقلاب مركب صيد قبالة سواحل الصخيرة
301
أخر الأخبار

الفرجاني ساسي: “نعتذر من التونسيين” (فيديو)
294
الأخبار

مشروع قانون المالية 2026 : المصادقة على الترخيص للفلاحين باستعمال الطائرات المسيرة
294
الأخبار

رئيس الوزراء السنغالي يتصدّر قائمة «سادة العالم» إلى جانب ترامب و بوتين و إيلون ماسك…

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى