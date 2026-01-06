Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

قرابة 20 مليون سائح زاروا المغرب في 2025

قرابة 20 مليون سائح زاروا المغرب في 2025

في المغرب، أعلنت وزارة السياحة أن المملكة سجّلت 19.8 مليون وافد سياحي خلال سنة 2025، أي بزيادة قدرها 14٪ مقارنة بسنة 2024. وبذلك يقترب المغرب، وللمرة الأولى، من قرابة 20 مليون زائر.

كما بلغت العائدات السياحية مستوى قياسيًا، إذ وصلت إلى 124 مليار درهم (MMDH) إلى حدود نهاية نوفمبر 2025، مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 19٪ مقارنة بسنة 2024، وهو ما يؤكد الدور المحوري للسياحة كمحرّك للنمو الاقتصادي على المستوى الترابي.

ويُعدّ القطاع السياحي أحد أبرز محرّكات النمو الاقتصادي في المغرب، إذ يساهم بنسبة 7.3٪ من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، أي ما يعادل 116.2 مليار درهم (نحو 10.8 مليارات يورو).

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

523
الأخبار

باجة : تركيب محطة ضخ شمسية ضمن مشروع نبعة لتعزيز الفلاحة المستدامة [فيديو]

449
أخر الأخبار

باجة: رجة أرضية بقوة 4،3 درجات في تيبار
399
أخر الأخبار

علي الزّرمديني: المجموعات الارهابية في حالة ضعف و انكسرت على حدود تونس و لكنها لم تنتهي [فيديو]
362
الأخبار

الكشف عن حقيقة نفي مادورو إلى تركيا
330
الأخبار

مقتل ما لايقل عن 40 شخصا خلال عملية اعتقال مادورو
317
الأخبار

ديلان برون : المستقبل سيكون أفضل للمنتخب التونسي
310
الأخبار

الأولمبي الباجي يواجه نادي سيون السويسري ودياً
309
الأخبار

لماذا أطلق ترامب النار على مادورو… ولماذا لا يفعل الشيء نفسه مع بوتين أو شي أو كيم جونغ أون؟
307
الأخبار

وزير الخارجية الأمريكي : لن ندعم بقاء نائبة رئيس فنزويلا على رأس السلطة
295
الأخبار

المنتخب الكاميروني يفوز على جنوب إفريقيا و يصطدم بالمغرب في ربع نهائي الكان (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى