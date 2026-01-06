قرابة 20 مليون سائح زاروا المغرب في 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في المغرب، أعلنت وزارة السياحة أن المملكة سجّلت 19.8 مليون وافد سياحي خلال سنة 2025، أي بزيادة قدرها 14٪ مقارنة بسنة 2024. وبذلك يقترب المغرب، وللمرة الأولى، من قرابة 20 مليون زائر.

كما بلغت العائدات السياحية مستوى قياسيًا، إذ وصلت إلى 124 مليار درهم (MMDH) إلى حدود نهاية نوفمبر 2025، مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 19٪ مقارنة بسنة 2024، وهو ما يؤكد الدور المحوري للسياحة كمحرّك للنمو الاقتصادي على المستوى الترابي.

ويُعدّ القطاع السياحي أحد أبرز محرّكات النمو الاقتصادي في المغرب، إذ يساهم بنسبة 7.3٪ من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، أي ما يعادل 116.2 مليار درهم (نحو 10.8 مليارات يورو).

