الأخبار

قرار جديد من الاتحاد الأوروبي تجاه تونس

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم على قائمة مشتركة لبلدان المنشأ الآمنة، ضمن إطار تطبيق ميثاق الهجرة و اللجوء لعام 2024، لتصبح تونس واحدة من الدول التي يصنف الاتحاد طلبات اللجوء منها على أنها أقل احتمالية للقبول.

و بحسب بيان المجلس، تضمنت القائمة أيضًا المغرب و مصر و بنغلاديش و كولومبيا و الهند و كوسوفو، بحيث يمكن للدول الأعضاء التعامل مع طلبات الحماية الدولية القادمة منها بسرعة أكبر و رفضها عند توفر مبررات قانونية.

يأتي تصنيف تونس كـ«بلد منشأ آمن» في سياق تشديد الاتحاد الأوروبي على إجراءات الهجرة، ضمن جهود لجعل طلبات اللجوء أكثر فاعلية و سرعة و تقليل الضغط على الدول الواقعة على طول مسارات الهجرة، مثل اليونان و إيطاليا.

كما أقر المجلس أن المفوضية الأوروبية لها الحق في تعليق تصنيف أي بلد منشأ آمن، كليًا أو جزئيًا، عند وجود مبرر قانوني، مع استمرار إمكانية إعداد الدول الأعضاء قوائم خاصة بها تتجاوز الدول المدرجة في القائمة المشتركة.

و تفرض الإجراءات الجديدة أيضًا إنشاء مراكز عودة خارج حدود الاتحاد الأوروبي، حيث يرسل المهاجرون الذين رفضت طلباتهم و فرض عقوبات أشد على من يرفض مغادرة الأراضي الأوروبية.

و يتوقع أن تصادق الدول الأعضاء و البرلمان الأوروبي على هذه القرارات نهائيًا مطلع العام المقبل ، وسط جدل سياسي و قانوني في أوروبا حول مدى فاعلية هذه السياسات و احترامها لحقوق الإنسان ، حيث أعربت دول مثل فرنسا و إسبانيا عن تحفظاتها على بعض الإجراءات.

تعليقات

