قرار جديد من الترجي قبل مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي، اليوم الجمعة، عن قرار هام يتعلق بمواجهة الأهلي، المقررة مساء بعد غدٍ الأحد، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

و كشف الترجي الرياضي التونسي عن إغلاق تدريباته أمام الجماهير، من أجل فرض مزيد من التركيز على اللاعبين قبل المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديى الأهلي والترجي بعد غد الأحد بملعب “حمادي العقربي” برادس.

و أفاد الترجي في بيان صادر اليوم عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إن الفريق الكروي الأول بالنادي سيخوض تدريباته اليوم الجمعة و غداً السبت بدون حضور الجماهير استعداداً لمباراة الأهلي.

و تعيد هذه المباراة إحياء واحدة من أبرز الكلاسيكيات في الكرة الأفريقية، بعدما غابت مواجهات الفريقين عن النسخة الماضية من البطولة، ليعودا الآن إلى ساحة الصراع القاري في مواجهة يتوقع أن تحمل الكثير من الإثارة و الندية بين اثنين من أكثر الأندية تتويجاً و تأثيراً في تاريخ المسابقة.

