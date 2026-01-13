Français
الأخبار

قرار جديد من ليفربول بخصوص مستقبل محمد صلاح

قرار جديد من ليفربول بخصوص مستقبل محمد صلاح

أكدت صحيفة “ذا أثليتيك” البريطانية، نقلاً عن الصحفي الموثوق ديفيد أورنستين، أن إدارة نادي ليفربول قررت الإبقاء على محمد صلاح قائد منتخب مصر وعدم التفريط فيه خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، بعد الأداء المميز الذي قدمه مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025.

و أكد التقرير أن النادي يركز حالياً على استمرار محمد صلاح حتى نهاية الموسم على الأقل، مع وضع ملف مستقبله طويل المدى تحت الدراسة استعداداً لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خصوصًا مع اقتراب نهاية عقده الحالي.

و أوضحت الصحيفة أن إدارة ليفربول تتعامل مع موقف محمد صلاح بحذر بالغ، نظرًا لقيمته الفنية الكبيرة وأثره داخل وخارج الملعب، مؤكدة أنه لا توجد أي نية لرحيله في جانفي وأن الفريق سيستمر في الاعتماد عليه كمحرك رئيسي للهجوم.

و في الوقت نفسه، ركز المدرب أرني سلوت على خططه المستقبلية، مؤكدًا أن مركز الظهير الأيمن ليس أولوية في الانتقالات المقبلة، بينما سيكون التركيز الأكبر على تقوية خط الدفاع، خصوصًا مركز قلب الدفاع، في ظل استمرار عدم حسم تجديد عقد المدافع إبراهيما كوناتي، ما يمثل تحديًا للفريق قبل الموسم القادم.

و في وقت سابق، كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الأندية السعودية تستعد لتقديم عروض تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني، من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح نجم منتخب مصر و نادي ليفربول الإنقليزي خلال الفترة القادمة.

و قالت صحيفة “ديلي ميل” إن الأندية السعودية واثقة من قدرتها على ضم محمد صلاح إذا اختار مغادرة نادي ليفربول كما يحظى النجم المصري باهتمام من جانب نادي سان دييجو الأمريكي، مشيرة إلى أن النادي الإنقليزي لا يعتزم الموافقة على رحيل النجم المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

و أضافت الصحيفة “ليفربول لا ينوي بيع محمد صلاح في يناير، ولا يزال ملتزماً بحل أزمة اللاعب المصري مع المدرب أرني سلوت بشكل نهائي، خاصة بالنظر إلى أنه وقع عقدًا جديدًا بقيمة تزيد عن 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا قبل بضعة أشهر”.

و تابعت الصحيفة “التوتر لا يزال قائمًا بين محمد صلاح من جهة وبين ليفربول وأرني سلوت من جهة أخرى على الرغم من الجلسة التي جمعتهما لتصفية الأجواء، يدعم معظم لاعبي ليفربول سلوت، وفي الوقت نفسه يكنّون كل التقدير لأسطورة النادي محمد صلاح”.

