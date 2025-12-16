Français
قرار مشترك لتنظيم جولان الشاحنات الثقيلة بصفاقس وعدد من البلديات المجاورة

على إثر تسجيل عدد من الحوادث المرورية القاتلة داخل المدينة، تمّ اتخاذ قرار مشترك بين بلديات صفاقس، ساقية الزيت، العين، قرمدة، الحاجب، الشيحية، ساقية الدائر، العوابد والخزانات، يقضي بتنظيم جولان الشاحنات الثقيلة حفاظًا على السلامة المرورية وحماية مستعملي الطريق.

وينصّ القرار على منع جولان الشاحنات الثقيلة بعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية، وهي:

• طريق تونس
• شارع الحبيب بورقيبة
• شارع مجيدة بوليلة
• شارع الشهداء

وأوضح البلاغ أن الخريطة المرفقة بالقرار تُبيّن بدقة المناطق التي يُمنع فيها جولان الشاحنات الثقيلة، مقابل المناطق التي يُسمح فيها بالجولان، وذلك في إطار تنظيم حركة المرور والحدّ من المخاطر داخل النسيج الحضري.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من التدابير الهادفة إلى الحد من الحوادث المرورية وتحسين السلامة العامة داخل المدينة والمناطق المجاورة، مع دعوة مستعملي الطريق، خاصة سائقي الشاحنات الثقيلة، إلى الالتزام بمقتضيات القرار واحترام العلامات المرورية.

