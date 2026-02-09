قرطاج تتحرّك لحماية ذاكرتها التاريخية: حملة استثنائية لتأمين المواقع الأثرية بعد الأمطار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار الحرص على صون التراث الأثري الوطني وضمان سلامة الزوار والإطار العامل بالمواقع التاريخية، أُطلقت حملة استثنائية لتعزيز إجراءات السلامة داخل المواقع الأثرية بقرطاج، وذلك على خلفية الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوصيات وزيرة الشؤون الثقافية، وبناءً على تكليف من مصالح وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، حيث شرعت الشركة المختصة “Barakass” في تنفيذ تدخلات ميدانية شاملة تهدف إلى تأمين مختلف المواقع الأثرية بالمنطقة والحد من المخاطر المحتملة.

مواقع شملتها التدخلات

وانطلقت الحملة، اليوم الجمعة 6 فيفري 2026، بالتدخل في عدد من المواقع الأثرية البارزة، من بينها:

حمّامات أنطونيوس بقرطاج

صهاريج المعلّقة بقرطاج

دار سانيات بسيدي بوسعيد

ومن المنتظر أن تتواصل هذه التدخلات خلال الأسبوع القادم وعلى امتداد عدة أيام، لتشمل بقية المواقع الأثرية بالمنطقة، وذلك في إطار مقاربة وقائية تهدف إلى الحفاظ على سلامة الفضاءات التاريخية وضمان ظروف زيارة آمنة ومناسبة.

