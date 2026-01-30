قرعة مباريات الملحق المؤهل للدوري الأوروبي: القرعة الكاملة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أُجريت قرعة مباريات الملحق المؤهل للدوري الأوروبي اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية. وفيما يلي جدول المباريات:

المباراة 1: لودوغورتس – فيرينكفاروش

المباراة 2: باناثينايكوس – فيكتوريا بلزن

المباراة 3: دينامو زغرب – جينك

المباراة 4: باوك سالونيك – سيلتا فيغو

المباراة 5: سلتيك – شتوتغارت

المباراة 6: فنربخشة – نوتنغهام فورست

المباراة 7: إس كي بران – بولونيا

المباراة 8: ليل – النجم الأحمر بلغراد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



