قرعة مباريات الملحق المؤهل للدوري الأوروبي: القرعة الكاملة

أُجريت قرعة مباريات الملحق المؤهل للدوري الأوروبي اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية. وفيما يلي جدول المباريات:
المباراة 1: لودوغورتس – فيرينكفاروش
المباراة 2: باناثينايكوس – فيكتوريا بلزن
المباراة 3: دينامو زغرب – جينك
المباراة 4: باوك سالونيك – سيلتا فيغو
المباراة 5: سلتيك – شتوتغارت
المباراة 6: فنربخشة – نوتنغهام فورست
المباراة 7: إس كي بران – بولونيا
المباراة 8: ليل – النجم الأحمر بلغراد
