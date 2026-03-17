قرقنة: إلغاء رحلتين بحريتين بين صفاقس والجزيرة بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة، اليوم الثلاثاء، إلغاء الرحلتين البحريتين اللتين تؤمنهما باخرة لود قرقنة، والمبرمجتين على الساعة 12:00 انطلاقا من صفاقس، وعلى الساعة 14:00 انطلاقا من جزيرة قرقنة.

اضطراب متوقع بسبب الرياح القوية

وكانت الشركة قد رجّحت، في بلاغ سابق، تسجيل اضطراب في مواعيد السفرات البحرية المبرمجة لهذا اليوم، وذلك استنادا إلى النشرة الجوية الخاصة التي حذّرت من هبوب رياح قوية على سواحل صفاقس.

