قرقنة: استئناف الرحلات البحرية بعد إلغاء أولى السفريات بسبب الضباب

أعلنت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة في بلاغ لها اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 عن استئناف الرحلات البحرية بداية من سفرة الساعة 08:00 من صفاقس، وذلك بعد توقف مؤقت فرضته الظروف الجوية.

وأوضحت الشركة أنّ سفرة الساعة 06:00 من صفاقس وسفرة الساعة 08:00 من قرقنة قد تم إلغاؤهما نتيجة ضباب كثيف تسبب في انعدام شبه تام للرؤية، مما جعل تأمين الرحلات في ظروف سلامة مقبولة أمرًا غير ممكن.

وأكدت الشركة أن حركة الرحلات عادت إلى طبيعتها وأن السفريات تُؤمَّن حاليًا في ظروف آمنة لفائدة المسافرين وأطقم البواخر.

