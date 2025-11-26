قريبًا: انطلاق مشاريع طاقة شمسية كبرى في هذه الولايات لدعم الانتقال الطاقي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي عن استعداد تونس لإطلاق تشغيل جملة من مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى خلال الفترة القريبة المقبلة، وهي مشاريع تُعدّ من أهم الاستثمارات المبرمجة في مجال الطاقات المتجددة. وتشمل هذه المشاريع محطات إنتاج كهرباء من الطاقة الفولطوضوئية بقدرات تقدّر بـ 100 ميغاواط في القيروان، و50 ميغاواط في كلّ من سيدي بوزيد وتوزر.

وخلال افتتاح الدورة الثالثة للصالون الدولي للانتقال الطاقي بالعاصمة، أشار المسؤول إلى أن هذه التظاهرة أصبحت موعدًا سنويًا يلتقي فيه كل الفاعلين في القطاع، من مؤسسات حكومية وتشريعية، وهياكل خاصة، وخبراء، وممثلي المجتمع المدني، في فضاء واحد للنقاش والتخطيط.

وأكد أن تنظيم الصالون يعكس التحوّل المتسارع الذي تعرفه تونس في مجال الطاقات المتجددة، مبرزًا أن المشاركة الواسعة هذا العام تمثل مؤشرًا إيجابيًا على تزايد الاهتمام بالاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء النظيفة، وتعزيز مكانة تونس كوجهة للطاقة البديلة.

المصدر: وات

