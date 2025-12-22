Français
قريبًا: مجلة الصرف الجديدة ترى النور… عضو لجنة المالية بالبرلمان يكشف التفاصيل (فيديو)

كشف النائب ماهر الكتاري عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أنه قام بإيداع مقترح مجلة الصرف بمكتب مجلس نواب الشعب.

وأوضح الكتاري أن النواب طالبوا مرارا السلطة التنفيذية منذ مدة بإرسال مقترح مجلة صرف جديدة لتمريرها في البرلمان لكن بقيت الوعود دون تنفيذ مضيفا “من أول الأسئلة التي طرحتها كنائب وعضو لجنة المالية على الوظيفة التنفيذية هي أين مجلة الصرف وتم وعدنا مرار بإرسالها دون جدوى.. بالتالي قمنا كسلطة تشريعية بايداع مقترح مجلة صرف جديدة لتكون صالحة للقرن الـ21 من أجل أن تشمل عموم التونسيين المقيمين وغير المقيمين سواءا كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين وفق رؤية تتماشى مع العصر”.

ولفت محدثنا الى أنه ينتظر أن ينظر اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب في مقترح لجنة الصرف الجديدة وأن يتم تمريره الى لجنة المالية للنظر فيه مضيفا “وحال ايداعه لدى لجنة المالية سننطلق في الاستماعات اللازمة حيث سنقوم باستدعاء مختلف المتدخلين في مجلة الصرف من وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي والديوانة ومنظمة الأعراف وغيرهم”.

