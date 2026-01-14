قسم الاستعجالي الجديد بالمستشفى الجهوي أحمد التلاتلي بنابل يدخل حيّز الاستغلال

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تمّ اليوم الأربعاء، استكمال تهيئة وتوسعة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي أحمد التلاتلي بنابل، ودخل مباشرة حيّز الاستغلال، حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة ليلة الأربعاء إلى الخميس.

و بلغت كلفة المشروع وفق ذات البلاغ، حوالي 400 ألف دينار وشمل الأشغال والتجهيز.

و قد تمّ تجهيز قسم الاستعجالي الجديد بمعدات حديثة، وانطلقت معه رقمنة بعض الخدمات لتكون الإجراءات أسرع والمتابعة أوضح، بما سيضفي ، وفق ما جاء في بلاغ الوزارة، مزيد النجاعة والسرعة على التدخلات الاستعجالية وتوفير ظروف أفضل لاستقبال المرضى فضلا عن تقليص الاكتظاظ وتحسين حركة الخدمة، وإدماج حلول رقمية في مسار العلاج.

و اعتبرت الوزارة أن هذا الإنجاز سيعزّز خدمات الاستعجالي في نابل ويقرّب الرعاية الصحية للمواطن بطريقة عملية و فعّالة.

