قصف جوي سعودي على معسكر في حضرموت

رصدت مقاطع فيديو متداولة، اليوم الجمعة، القصف الجوي السعودي على معسكر اللواء 37 في حضرموت باليمن، وأفاد المجلس الانتقالي الجنوبي لـ”رويترز”، إن “السعودية شنت 7 غارات جوية على اليمن “.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول رفيع في المجلس الانتقالي قوله إن “غارات جوية سعودية استهدفت أحد معسكراته وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى”.

وقال محمد عبد الملك رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في وادي وصحراء حضرموت إن “7 غارات استهدفت معسكرنا في الخشعة وسقط قتلى وجرحى من قواتنا”.

وأكد المتحدث باسم القوات الحكومية الجنوبية في اليمن، المقدم محمد النقيب، الجمعة، إنه سيتم التعامل مع ”الميليشيات الإخوانية الإرهابية وسحقها”.

وأضاف: “قواتنا ثابتة وجاهزة لردع أي هجوم على مختلف المحاور في مسرح عملية المستقبل الواعد’.

