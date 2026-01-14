Français
مجتمع

قضية أنستالينغو : الإفراج عن الصحفية شذى بن الحاج مبارك

قضية أنستالينغو : الإفراج عن الصحفية شذى بن الحاج مبارك

أقرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي الصادر في حق جميع المتهمين في قضية “أنستالينغو” عدا المتهمة شذى بن الحاج مبارك الذي تم تعديل الحكم في حقها بالحط من مدة العقاب البدني المحكوم به عليها من 05 أعوام إلى عامين مع إسعافها بتأجيل تنفيذ العقاب وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم الحكم بعدم سماع الدعوى في شأنها في خصوص جريمة العمل على تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإحداث الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وإقرار الحكم الابتدائي من حيث مبدأ الإدانة مع تعديل نصه إلى عامين اثنين من أجل جريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي بعد اعتبار ارتكاب جريمة أمر موحش ضد رئيس الدولة متواردة معها.

وكانت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف قد نظرت يوم الجمعة الفارط في قضية “أنستالينغو” وأجلتها إلى جلسة الثلاثاء 13 جانفي الحالي، ليترافع المحامون بعد أن تم استنطاق المتهمين الحاضرين.

وقد شملت الأبحاث في هذه القضية سياسيين ورجال أعمال وأمنيين وصحفيين ومدونين، ووجهت لهم تهم التآمر على أمن الدولة وتغيير هيئة الدولة ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية، وحمل السكان على مواجهة بعضهم البعض بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب، والمؤامرة لارتكاب اعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي.

وكانت الدائرة الجناحية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أدانت في شهر فيفري 2025 كل المتهمين في ما عرف بقضية “أنستالينغو”، وأصدرت في شأنهم أحكامًا بالسجن تراوحت بين 5 سنوات و54 سنة سجنًا.

و“أنستالينغو” شركة تعمل في مجال “صناعة المحتوى والاتصال الرقمي”، كانت تنشط بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة.

وقد تمّت مداهمة مقرها يوم 10 سبتمبر 2021 إثر ورود معلومات تفيد بالاشتباه في تورطها في الاعتداء على أمن الدولة وتبييض الأموال والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

