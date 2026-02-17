قضية إبستين تعود إلى الواجهة: خبراء أمميون يحذرون من مؤشرات على شبكة إجرامية عابرة للحدود

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بعد أكثر من ست سنوات على وفاة رجل الأعمال الأمريكي Jeffrey Epstein أثناء احتجازه، عادت قضيته لتتصدر النقاش الدولي إثر نشر ملايين الوثائق القضائية المعروفة باسم «ملفات إبستين». هذه الوثائق أعادت طرح تساؤلات جوهرية حول كيفية استمرار شبكة استغلال جنسي مزعومة لسنوات طويلة في محيط نخب سياسية واقتصادية وإعلامية.

خبراء مستقلون تابعون لـمنظمة الأمم المتحدة أعربوا عن قلقهم إزاء ما تتضمنه هذه الملفات من مؤشرات وصفوها بـ«المقلقة والجدية»، مشيرين إلى وجود معطيات تتعلق باعتداءات جنسية ممنهجة وعلى نطاق واسع، إضافة إلى شبهات اتجار واستغلال لنساء وفتيات قاصرات.

وشدد الخبراء على أن خطورة القضية لا تتعلق بشخص واحد فحسب، بل تطرح احتمال وجود منظومة أوسع سمحت بوقوع هذه الجرائم واستمرارها. ودعوا إلى فتح تحقيقات مستقلة ونزيهة لتحديد جميع المسؤوليات المحتملة، بما في ذلك أي أطراف يشتبه في تورطها أو تسترها.

