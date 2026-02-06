قضية اغتيال محمد البراهمي: أحكام استئنافية تتراوح بين 5 و60 سنة سجنا و الإعدام

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدرت محكمة الاستئناف بتونس أحكاما جديدة في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، تراوحت بين 5 و60 سنة سجنا، مع الحكم بالإعدام في حق أحد المتهمين، وذلك في واحدة من أبرز القضايا التي هزّت الساحة السياسية في تونس.

وقضت المحكمة بالحكم على عبد الرؤوف الطالبـي بالإعدام مع السجن لمدة 30 عاما، فيما حكمت على كل من عز الدين عبد اللاوي وأحمد المالكي (الصومالي) بالسجن لمدة 60 عاما. كما أصدرت حكما بسجن محمد العوادي لمدة 50 عاما.

وفي السياق ذاته، تم الحكم على عامر البلعزي ومحمد العكاري بالسجن لمدة 20 عاما لكل منهما، في حين نال رياض الورتاني عقوبة بالسجن لمدة 10 أعوام.

كما أقرت المحكمة الحكم الغيابي الصادر في حق مصطفى خذر والقاضي بسجنه لمدة 5 أعوام.

وتأتي هذه الأحكام في إطار مواصلة مسار التقاضي في قضية اغتيال محمد البراهمي، الذي كان من أبرز الوجوه السياسية في تونس، وقد أثار اغتياله آنذاك موجة واسعة من الغضب وأدخل البلاد في أزمة سياسية عميقة.

