Français
Anglais
العربية
مجتمع

قضية اغتيال محمد البراهمي: أحكام استئنافية تتراوح بين 5 و60 سنة سجنا و الإعدام

قضية اغتيال محمد البراهمي: أحكام استئنافية تتراوح بين 5 و60 سنة سجنا و الإعدام

أصدرت محكمة الاستئناف بتونس أحكاما جديدة في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، تراوحت بين 5 و60 سنة سجنا، مع الحكم بالإعدام في حق أحد المتهمين، وذلك في واحدة من أبرز القضايا التي هزّت الساحة السياسية في تونس.

وقضت المحكمة بالحكم على عبد الرؤوف الطالبـي بالإعدام مع السجن لمدة 30 عاما، فيما حكمت على كل من عز الدين عبد اللاوي وأحمد المالكي (الصومالي) بالسجن لمدة 60 عاما. كما أصدرت حكما بسجن محمد العوادي لمدة 50 عاما.

وفي السياق ذاته، تم الحكم على عامر البلعزي ومحمد العكاري بالسجن لمدة 20 عاما لكل منهما، في حين نال رياض الورتاني عقوبة بالسجن لمدة 10 أعوام.

كما أقرت المحكمة الحكم الغيابي الصادر في حق مصطفى خذر والقاضي بسجنه لمدة 5 أعوام.

وتأتي هذه الأحكام في إطار مواصلة مسار التقاضي في قضية اغتيال محمد البراهمي، الذي كان من أبرز الوجوه السياسية في تونس، وقد أثار اغتياله آنذاك موجة واسعة من الغضب وأدخل البلاد في أزمة سياسية عميقة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

362
اقتصاد وأعمال

الخبير في الاقتصاد والمالية ماهر بلحاج يقيّم أثر تراجع التضخم وخفض الفائدة المديرية على النمو الاقتصادي والاستثمار (تصريح)

315
أخر الأخبار

تونس: الاحتفاظ بالنائب أحمد السعيداني لمدة 48 ساعة.. التفاصيل والعقوبات (فيديو)
306
أخر الأخبار

قضية إبستين: الفرنسي جاك لانغ يواصل رئاسة معهد العالم العربي
294
اقتصاد وأعمال

إيلون ماسك يُستدعى إلى باريس من قبل مدعية الجمهورية بسبب وقائع خطيرة للغاية… و مع ذلك
289
أخر الأخبار

شهيد الوطن عاطف الجبري… وفاء مُتجدد لتضحية أمنية خالدة
284
الأخبار

مأساة في قابس: وفاة زوجين في حريق اندلع بمنزلهما بمنطقة الميدة
283
أخر الأخبار

الحماية المدنية بجندوبة تعلن فتح طريقين غير مرقّمين بعد تراجع منسوب المياه
272
أخر الأخبار

تونس : سحب لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس الجهات والأقاليم
269
الأخبار

تونس : السجن قد يصل إلى 20 سنة للسرقات باستعمال العنف.. النائب فخر الدين فضلون يكشف التفاصيل (فيديو)
261
اقتصاد وأعمال

احتياطي النقد الأجنبي في تونس يغطي 107 أيام توريد

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى