Français
Anglais
العربية
مجتمع

قضية البناية غير القانونية قرب مطار تونس قرطاج: سنتان سجناً وخطية بحوالي مليوني دينار في حق شفيق الجراية

قضية البناية غير القانونية قرب مطار تونس قرطاج: سنتان سجناً وخطية بحوالي مليوني دينار في حق شفيق الجراية

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف، أمس، بإدانة رجل الأعمال شفيق الجراية، مع تخفيض العقوبة من ثلاث سنوات إلى سنتين سجناً، إضافة إلى خطية مالية فاقت مليوني دينار.

كما قررت الدائرة إيقاف المحاكمة في حق عباس محسن، شيخ مدينة تونس سابقًا، وكذلك خبير عقاري تابع لبلدية تونس، وذلك بموجب قانون المصالحة الإدارية.

وفي السياق ذاته، أُقرت بانقضاء الدعوى العمومية في حق الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بسبب الوفاة.

وتتعلق القضية ببناية قام الجراية بتشييدها في مخالفة للتراتيب المعمول بها، خاصة بالنظر إلى قربها من مطار تونس قرطاج الدولي، وفق ما أكده مصدر قضائي لإذاعة ديوان أف أم.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

387
أخر الأخبار

تفاعلًا مع تشكيات الأهالي: الهلال الأحمر بباجة يُبرمج تركيز صهاريج مياه

330
الأخبار

ساديو ماني يتبرع بمكافأة أمم إفريقيا لبناء مشاريع خيرية في السينغال
322
الأخبار

الحرب في أوكرانيا: أوكرانيا تبدي مقاومة فعّالة في مواجهة المعتدي (سفارة أوكرانيا في تونس)
279
أخر الأخبار

في صفاقس: وزير التجارة يفتتح ندوة حول “الشركات الصغيرة والمتوسطة : التوجه نحو التصدير” (فيديو)
265
أخر الأخبار

جلسة حاسمة حول رخصتي “شعال” و“سرسينة”: وزيرة الصناعة أمام لجنة الطاقة بالبرلمان
256
أخر الأخبار

بلدية تونس تتدخل لإزالة الأشجار المتساقطة بفعل الرياح القوية
255
الأخبار

العاصمة: سقوط أشجار بمفعول الرياح بحديقة الحيوانات بالبلفدير
249
أخر الأخبار

وزيرة العدل تشرف على تدشين المحكمة الابتدائية بجربة
243
الأخبار

باجة : 05 حافلات جديدة تعزز أسطول الشركة الجهوية للنقل [فيديو]
239
الأخبار

إغلاق روضة أطفال بحي النصر 2 بعد شبهة اعتداء جنسي على طفل

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى