قضية البناية غير القانونية قرب مطار تونس قرطاج: سنتان سجناً وخطية بحوالي مليوني دينار في حق شفيق الجراية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف، أمس، بإدانة رجل الأعمال شفيق الجراية، مع تخفيض العقوبة من ثلاث سنوات إلى سنتين سجناً، إضافة إلى خطية مالية فاقت مليوني دينار.

كما قررت الدائرة إيقاف المحاكمة في حق عباس محسن، شيخ مدينة تونس سابقًا، وكذلك خبير عقاري تابع لبلدية تونس، وذلك بموجب قانون المصالحة الإدارية.

وفي السياق ذاته، أُقرت بانقضاء الدعوى العمومية في حق الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بسبب الوفاة.

وتتعلق القضية ببناية قام الجراية بتشييدها في مخالفة للتراتيب المعمول بها، خاصة بالنظر إلى قربها من مطار تونس قرطاج الدولي، وفق ما أكده مصدر قضائي لإذاعة ديوان أف أم.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



