قضية “التآمر على أمن الدولة” : اليوم مثول برهان بسيس ودليلة مصدّق أمام الدائرة الجنائية بتونس 

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يمثل اليوم الجمعة كلّ من المحامية دليلة مصدّق والإعلامي برهان بسيس أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك على خلفية قضية تعود أطوارها إلى 22 نوفمبر 2023.

وتتمثل وقائع الملف في قيام برهان بسيس، خلال بث مباشر لبرنامج تلفزيوني على قناة حنبعل الخاصة، باستضافة المحامية دليلة مصدّق والتطرّق إلى ما عُرف بملف “التآمر على أمن الدولة”، في مخالفة لقرار صادر عن قاضي التحقيق كان قد منع جميع وسائل الإعلام السمعية والبصرية من الخوض في هذا الموضوع.

وتأتي هذه المحاكمة في سياق قضائي متوتر، خاصة بعد أن أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم أمس الخميس، حكمًا يقضي بسجن كلّ من برهان بسيس ومراد الزغيدي مدة ثلاثة أعوام وستة أشهر، من أجل “جريمة غسل الأموال وجرائم جبائية”، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

كما قضت المحكمة بخطايا مالية في حق المتهمين، إضافة إلى مصادرة الأموال الراجعة لهما ومصادرة الحصص الاجتماعية في الشركات التي يساهمان فيها، لفائدة الخزينة العامة للدولة.

وكان الإعلاميان برهان بسيس ومراد الزغيدي قد مثلا أمس أمام الدائرة الجنائية بحالة إيقاف، لمواجهة تهم تتعلق بغسل الأموال والتهرب الضريبي، في انتظار ما ستسفر عنه بقية القضايا المنشورة ضدهما أمام القضاء.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



