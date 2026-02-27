قضية التّسفير: أحكام استئنافية تتراوح بين 3 و 24 عاما سجنا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدرت هيئة الدّائرة الجنائية المختصّة بالنّظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الجمعة أحكامها ضدّ المتّهمين في ما يعرف إعلاميا بقضية “التّسفير” تراوحت بين 3 و24 عاما سجنا، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وشملت القضية، وفق ذات المصدر، عددا من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، من بينهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض والرئيس الأسبق لفرقة حماية الطائرات عبد الكريم العبيدي والناطق الرسمي باسم تنظيم “انصار الشريعة” المحظور سيف الدين الرايس وعدد آخر من المتهمين.

وقضت هيئة المحكمة بالسّجن لمدّة 24 عاما بالنّسبة لعلي العريض (محكوم ابتدائيا بالسّجن مدّة 34 عاما ) وبسجن فتحي بلدي مدّة 22 عاما (ابتدائيا 26 عاما) وعبد الكريم العبيدي مدّة 22 عاما (ابتدائيا 26 عاما) ونور الدين قندوز مدة 28 عاما (ابتدائيا 36 عاما) ولطفي الهمامي مدة 24 عاما (ابتدائيا 28 عاما) وهشام السّعدي مدّة 24 عاما (ابتدائيا 36 عاما) وسامي الشّعار مدّة 06 أعوام (ابتدائيا 18 عاما) وسيف الدين الرايس مدة 03 أعوام (ابتدائيا 24 عاما ) مع وضع كل واحد منهم تحت المراقبة الادارية مدة خمسة (05) اعوام بالنسبة للجميع عدا سامي الشعار وسيف الدين الرايس لمدة عامين اثنين بداية من تاريخ قضاء العقوبة او انقضائها.

وكانت الأحكام الابتدائية في قضية ما يعرف بـ”التسفير” صدرت في شهر ماي 2025 وتراوحت بين 18 و36 سجنا مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدّة 5 أعوام.

وشملت القضية، وفق المصدر ذاته، 8 متّهمين بحالة إيقاف وجهت لهم تهم تتعلق بـ”تكوين وفاق إرهابي و وضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق ارهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم ارهابية ضد بلد اجنبي ومواطنيه واستعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص قصد ارتكاب جرائم ارهابية خارج التراب التونسي والمساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم ارهابية والتحريض على السفر خارج التراب التونسي لارتكاب جرائم ارهابية والتبرع بأموال وتقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية”.

يشار إلى أنّ المتهمين الموقوفين الثمانية هم علي العريض نائب رئيس حركة النهضة وشغل منصبي رئيس حكومة ووزير داخلية وفتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي ونورالدين ڨندوز ولطفي الهمامي وهشام السعدي وسامي الشعار وسيف الدين الرايس.

