قضية الروضة : توجيه تهمة الاغتصاب لـ4 متهمين و التقصير لصاحبة الروضة

وجّهت النيابة العمومية تهمة الاغتصاب والاعتداء بفعل الفاحشة ضدّ قاصر في حقّ 4 متّهمين في قضية الاعتداء الجنسي على طفل 3 سنوات، في روضة، وتهمة التقصير لمالكة الروضة والعاملين فيها.

و كانت النيابة العمومية قد أجرت الاختبارات الجينية والفنية اللازمة في علاقة بالقضية، الى جانب معاينة مكان الواقعة ومحتوى كاميرات المراقبة وسماع جميع العاملين في الروضة .

و قد تم حصر الشبهة في مجموعة من الاشخاص واتخذت النيابة العمومية في شأنهم قرارا بالاحتفاظ الى حين استكمال الابحاث والانتهاء من نتائح التساخير الطبية والفنية .

من جانبها قرّرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، غلق الروضة التي تعرض فيها طفل يبلغ من العمر 3 سنوات للاعتداء الجنسي.

