قضية باريس سان جيرمان ومبابي: يجب على النادي الباريسي دفع 61 مليون يورو لمبابي !

وأخيرا صدر الحكم في النزاع بين الطرفين. حيث قضت محكمة العمل في باريس، يوم الثلاثاء، بأن يدفع نادي باريس سان جيرمان 61 مليون يورو للاعبه السابق كيليان مبابي، كأجور ومكافآت متأخرة، بينما رُفضت دعاوى النادي الباريسي بالكامل.

يُذكر أن قائد المنتخب الفرنسي كان يطالب ناديه السابق بمبلغ 263 مليون يورو. من جانبه، طالب النادي القطري لاعبه السابق بمبلغ 440 مليون يورو، متهمًا إياه بـ”إخفاء” قراره بعدم تجديد عقده بين جويلية 2022 وجوان 2023، ما حرم ناديه من فرصة انتقال مهمة.

