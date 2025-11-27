قضية تزوير شهائد في القصرين: السجن 24 عاما ضد مدير عام سابق و 6 سنوات ضد الصنكي الأسودي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس في الملف المتعلق بـتزوير شهائد تقنية داخل الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق (SNCPA)، بإقرار إدانة الكاتب العام الجهوي السابق لاتحاد الشغل في القصرين الصنكي الأسودي، مع تعديل العقوبة السجنية من 10 سنوات إلى 6 سنوات.

وجاء هذا القرار بعد أن أثبتت التحقيقات أن الصنكي الأسودي تعمد استعمال شهائد تقنية مزوّرة للالتحاق أو التدرج في مهامه داخل الشركة، ما جعله محل تتبعات عدلية في هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا في الجهة.

وفي السياق نفسه، أقرّت المحكمة أيضا الحكم الغيابي السابق ضد رئيس مدير عام سابق للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق ، والقاضي بسجنه 24 عاما مع النفاذ العاجل. ويواجه المتهم الرئيسي اتهامات بقيادة شبكة منظّمة لتزوير الشهائد التقنية وتمكين أطراف من الحصول على مناصب أو ترقيات بشكل غير قانوني.

وتُعدّ هذه القضية إحدى أبرز ملفات الفساد الإداري في ولاية القصرين، حيث كشفت عن خلل كبير في منظومة الرقابة داخل بعض المؤسسات العمومية، إضافة إلى تداعياتها على مصداقية الهياكل المهنية والإدارية في الجهة.

