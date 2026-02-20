قضية عياشي الزمال : محكمة التعقيب تنقض و تحيل 8 أحكام سجنية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدرت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب قرارات بالنقض والاحالة بخصوص ثمانية أحكام سجنية صادرة في حق المرشح الرئاسي السابق للانتخابات الرئاسية العياشي الزمال.

و يذكر أن المرشح الرئاسي السابق العياشي الزمال صدرت في حقه عدة أحكام سجنية عن محاكم تونس وجندوبة والقيروان وسليانة تعلقت جميعها بشبهات افتعال أو تدليس التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.

و تولى فريق الدفاع عن الزمال الطعن بالتعقيب ضد عدد من الأحكام السجنية الصادرة في حق منوبهم، ونظرت إحدى الدوائر الجزائية لدى محكمة التعقيب في الطعون المرفوعة لديها لتقرر النقض والاحالة بخصوص ثمانية أحكام سجنية وإرجاع ملفاتها الى محكمة الاستئناف بتونس لاعادة النظر فيها بواسطة هيئة مغايرة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



