قضية فرار إرهابيين من المرناقية : تأخير النظر في القضية ورفض مطالب الإفراج

قضية فرار إرهابيين من المرناقية : تأخير النظر في القضية ورفض مطالب الإفراج

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المتعلقة بفرار خمسة مساجين إرهابيين مصنّفين خطيرين من السجن المدني بالمرناقية الى جلسة يوم 9 جانفي القادم مع رفض مطالب الإفراج المقدمة في حق عدد من المتهمين الموقوفين على ذمة القضية.

وشهدت جلسة أمس الجمعة 19 ديسمبر 2025 مثول المتهمين الموقوفين على ذمة القضية أمام هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب من خلال القاعة المخصصة للجلسات القضائية بالسجن المدني بالمرناقية عبر المحاكمة عن بعد، قبل أن يتولى محامون تقديم اعلامات نيابة جديدة في حق عدد من المتهمين، وطالبوا بتأخير النظر في القضية لاعداد وسائل الدفاع مع تقديم مطالب للافراج عن عدد من المتهمين الموقوفين على ذمة القضية.

وقررت الدائرة المتعهدة تأخير القضية الى جلسة 9 جانفي القادم مع رفض جميع مطالب الإفراج.

