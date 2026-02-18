قطاع السيارات والابتكار: وفد سعودي رفيع المستوى يستكشف فرص الاستثمار في تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن تونس استقبلت من 10 إلى 12 فيفيري 2026 وفداً سعودياً رفيع المستوى – نحو شراكة معززة في قطاع السيارات والابتكار.

وقد استقبل الوفد من قبل سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط، حيث أكد الجانبان عزمهما المشترك على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي الثنائي إلى مستوى أعلى، من خلال تعزيز الشراكات الصناعية والمشاريع المشتركة ذات القيمة المضافة العالية، خاصة في قطاع السيارات والتنقل.

وقد مكنت الاجتماعات مع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA) والجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات من ابراز المزايا التنافسية لتونس وأداء وقدرة الابتكار للنسيج الصناعي التونسي والفرص الملموسة للشراكة والتطوير المشترك والاستثمار.

و اشارت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة التونسية السعودية التي انعقدت بالرياض في ديسمبر الماضي، مؤكدة الالتزام المشترك ببناء شراكة مستدامة ومبتكرة بين الطرفين.

