Français
Anglais
العربية
الأخبار

قطاع السيارات والابتكار: وفد سعودي رفيع المستوى يستكشف فرص الاستثمار في تونس

أعلنت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن تونس استقبلت من 10 إلى 12 فيفيري 2026 وفداً سعودياً رفيع المستوى – نحو شراكة معززة في قطاع السيارات والابتكار.

وقد استقبل الوفد من قبل سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط، حيث أكد الجانبان عزمهما المشترك على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي الثنائي إلى مستوى أعلى، من خلال تعزيز الشراكات الصناعية والمشاريع المشتركة ذات القيمة المضافة العالية، خاصة في قطاع السيارات والتنقل.

وقد مكنت الاجتماعات مع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA) والجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات من ابراز المزايا التنافسية لتونس وأداء وقدرة الابتكار للنسيج الصناعي التونسي والفرص الملموسة للشراكة والتطوير المشترك والاستثمار.

و اشارت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة التونسية السعودية التي انعقدت بالرياض في ديسمبر الماضي، مؤكدة الالتزام المشترك ببناء شراكة مستدامة ومبتكرة بين الطرفين.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

355
الأخبار

الوحدات الأمنية تضرب بقوة : حجز 5000 صفيحة من القنب الهندي و19000 قرص مخدر ومبالغ مالية

337
الأخبار

توقيت شهر رمضان بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة
308
الأخبار

تونس تعزز تعاونها الجامعي في كندا: مبادرة لإحداث نوادٍ أكاديمية ومنصة تفاعلية
294
الأخبار

قضية إبستين : بعد طبيب العائلة… شقيقه يطلق تصريحات مدوية
292
الأخبار

برشلونة يواصل الإنهيار و يهدي صدارة الليغا لريال مدريد
272
الأخبار

تتويج تطبيق My Ooredoo بلقب “منتج السنة تونس 2026”
263
أخر الأخبار

تونس تتحصل على المركز الأول في مسابقة «كليوباترا» الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز
257
الأخبار

اليوم: رصد هلال شهر رمضان
252
الأخبار

علاء غرام يتنازل عن مستحقاته لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي
242
الأخبار

رفض الإفراج عن القاضي المعفى هشام بن خالد

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى