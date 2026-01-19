Français
الأخبار

قطاع الصحة بصفاقس: مستشفى جهوي جديد يدخل حيّز الإعداد بقرار من وزارة الصحة [فيديو]

أعلن المدير الجهوي للصحة بصفاقس، حاتم الشريف، عن إحداث مستشفى جهوي جديد بالجهة، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزير الصحة مصطفى الفرجاني، في خطوة وُصفت بالمفصلية لتعزيز المنظومة الصحية بالجنوب.

وخلال تدخله على تونس الرقمية، اعتبر الشريف أن هذا القرار يُعد من أهم القرارات الصحية المتخذة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد قرار إعادة هيكلة المبنى الرئيسي لمستشفى الهادي شاكر، الذي يُعد أحد الأعمدة الأساسية للرعاية الصحية بصفاقس.

وأوضح المسؤول الجهوي أنه بمبادرة من والي صفاقس، تم عقد جلسة عمل تنسيقية جمعت مختلف الأطراف المعنية، خُصصت لوضع مخطط عمل واضح وتحديد الآجال الأولية لإنجاز المشروع.

وأضاف أن الاجتماع كان إيجابيًا ومثمرًا، حيث تم الاتفاق على الانطلاق في أقرب الآجال في الدراسات الجيوتقنية، إلى جانب الشروع في إعداد الملف الفني والإداري، تمهيدًا للدخول في المراحل العملية للمشروع.

ومن المنتظر أن يساهم هذا المستشفى الجهوي الجديد في تخفيف الضغط على المؤسسات الصحية الحالية، وتحسين النفاذ إلى الخدمات العلاجية، وتعزيز قدرة الجهة على الاستجابة للحاجيات الصحية المتزايدة لسكان صفاقس والمناطق المجاورة.

