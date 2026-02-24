قطاع الطاقة في دائرة الاهتمام التركي: شركة كبرى تدرس الاستثمار في تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استقبلت سفارة الجمهورية التونسية بأنقرة، الرئيس المدير العام لمجموعة DOGAN GRUP التركية، Volkan Hızal، وذلك بمقر البعثة الدبلوماسية.

وتنشط المجموعة التركية في الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة والمحطات الكهربائية، وقد أدى رئيسها مؤخرًا زيارة عمل إلى تونس، التقى خلالها مسؤولين بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، إضافة إلى مسؤولي وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

وشكّل اللقاء مناسبة لبحث فرص التعاون والاستثمار، في ظل اهتمام الشركة بإقامة وحدة صناعية في تونس، بما يعزز حضورها في المنطقة ويدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وخلال الاجتماع، قدّم سفير تونس بأنقرة، أحمد بن الصغير، عرضًا حول مناخ الأعمال في تونس، مسلطًا الضوء على المزايا التنافسية والحوافز الممنوحة للمستثمرين الأجانب. كما أكد استعداد السفارة لمرافقة المشروع بالتنسيق مع الهياكل المختصة، بهدف تسهيل إجراءات إرسائه على أرض الواقع.

ويأتي هذا اللقاء في إطار دعم الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



